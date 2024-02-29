لقطات من صول فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الداخلية في الدوري

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول فريق الزمالك إلي ستاد القاهرة لمواجهة الداخلية في الدوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"وصول فريق الزمالك إلي ستاد القاهرة لمواجهة الداخلية في الدوري".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.