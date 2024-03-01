الجزائر وموزمبيق توقعان 4 اتفاقيات تعاون في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي

وقعت الجزائر وموزمبيق، أمس /الخميس/، على 4 اتفاقيات تعاون في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي.

وأشرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس موزمبيق، فيليب خاسينتو نيوسي، على مراسم التوقيع اليوم بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وشملت اتفاقيات التعاون الموقعة مجال حماية النباتات والحجر الزراعي والصحة الحيوانية، إلى جانب قطاع الطاقة، وكذلك الإعفاء المتبادل للتأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة.

كما تم التوقيع على بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم رئيس جمهورية موزمبيق إلى الجزائر.

كان رئيس موزمبيق قد وصل، اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية قبيل مشاركته في أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بعد غد السبت.