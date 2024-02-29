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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات انطلاق ماراثون القاهرة الدولي غدًا بحديقة الميريلاند

صدى البلد

يتابع وزير الشباب والرياضة، انطلاق ماراثون القاهرة الدولي بحديقة الميريلاند، غدًا /الجمعة/ الذي تُنظمه الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، بمشاركة 5 آلاف متسابق من العديد من الجنسيات المختلفة.


وجدد الوزير تأكيده على الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.


وأكد الوزير -في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس- اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وسيشارك في هذا الحدث عدد كبير من العدائين المصريين والدوليين ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة.

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