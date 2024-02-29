الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن عبد الله



أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له " وسيصلى على الأمير تركي يوم السبت الموافق 21 / 8 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة ‎الرياض.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أدى ، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة هيا بنت سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، و الأمير سعد بن محمد بن سعود بن فرحان، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن فرحان، و الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر، و الأمير خالد بن سعود بن مشاري، و الأمير عبدالمحسن بن سعود بن مشاري، و الأمير خالد عبدالله بن مشاري، و الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بن مشاري، و الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن آل مشاري، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.