خالد الغندور يثير الجدل بسؤال عن مباراة الزمالك والداخلية

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الغندور :"#رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك والداخلية بالدوري ؟".

فاز فريق الزمالك علي فريق الداخلية بهدف نظيف سجله عمر جابر في الدقيقة 83 من عمر المباراة في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تكتل دفاعي من فريق الداخلية وسط محاولات مكثفة من الزمالك لاختراق دفاعات المنافس حتى تمكن جابر من تسجيل الهدف الأول.

وفي سياق متصل حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة فريقه في مباراة الداخلية في مسابقة الدوري في ظل غيابه عن اللقاء للإصابة.

وكان " شيكابالا" خرج من قائمة فريق الزمالك لخوض لقاء الداخلية بسبب معاناته من إصابة في القدم، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحته من لقاء اليوم.