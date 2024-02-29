قنصل عام الصين بالإسكندرية: علاقات قوية واستراتيجية تربط القاهرة وبكين

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانغ يي، قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين والتي تعود إلي تاريخ طويل من التعاون الذي بلغ الشراكة الإستراتيجية الشاملة.



وأضاف قنصل عام الصين بالإسكندرية -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن الصين تهتم بتعزيز الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.



وكشف عن زيارة وفد رسمي من أكبر الموانئ في الصين خلال الفترة المقبلة إلى الإسكندرية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن مصر والصين تركز على تطوير التعاون في مجال إدارة الموانئ الذكية.



وأوضح قنصل عام الصين أن هناك العديد من المشروعات الكبري والاستثمارات التي تنفذها الصين في الاسكندريه منها مشروع ميناء أبي قير، وكذلك الأبراج الأيقونة في العلمين التي تعد من الأطول عالميا.



وأشار إلى أن هناك تشابها يقارب بين الشعوب في مصر والصين، وأن البلدين الصديقين تربطهما علاقات قوية دائمة.



واستعرض الدبلوماسي الصيني التحديات التي تواجه العالم، قائلا "في عالم اليوم، تتسارع التغيرات الكبرى التي لم نشهدها منذ قرن من الزمان، وقد دخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتغيير، وتقترح الصين الدعوة إلى عالم متساو ومنظم متعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية شاملة، وتعزيز بناء مجتمع مصير الإنسان".



وأكد أن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو المفهوم الأساسي لأفكار الصين الدبلوماسية، بما يتوافق مع التطلعات المشتركة لشعوب جميع البلدان ويشير إلى اتجاه الحضارة والتقدم العالمي.