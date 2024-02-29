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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشأن غزة.. مناشدة عاجلة من المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة لقادة العالم

غزة
غزة

أكدت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، ضرورة استمرار العمل على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة:" يوجد كثير من الضحايا والدمار في قطاع غزة.. والحكومة الإسرائيلية دمرت كل مظاهر الحياة، وأكثر من 450 فردا من الطواقم الطبية قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة".

 

وأضافت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة:"أرسلنا طلبا عاجلا للحكومة الإسرائيلية للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية واحترام القوانين الدولية".

 

وتابعت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة:" على الأمم المتحدة العمل من أجل حل الأزمة في قطاع غزة، ونعمل مع المنظمات الأممية للوصول إلى الأراضي الفلسطينية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية".

 

وأكملت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة:" على قادة العالم وقف تدهور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتحمل مسؤولياتهم عن الفشل في إنهاء الحرب الإسرائيلية".

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