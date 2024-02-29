زيلينسكي يعلن إقالة قائد كبير في الجيش الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس إقالة قائد كبير في الجيش الأوكراني وتعيين قائد جديد بدلا منه.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأوكرانية، فقد أصدر زيلينسكي قرارا بتعيين فولوديمير كاربينكو قائدا للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية، أن القرار نشر المرسوم بتاريخ اليوم الخميس 29 فبراير 2024، على الموقع الإلكتروني للرئيس.

وبحسب القرار فقد عين "فولوديمير كاربينكو قائدا للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية"، وبموجب مرسومه السابق رقم 137/2024، أقال زيلينسكي أوليه هولياك من منصب قائد القوات اللوجستية.