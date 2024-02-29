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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يحذر من صراع نووي بشأن أوكرانيا

صدى البلد

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديده الأكثر وضوحا حتى الآن، محذرا من احتمال نشوب صراع عالمي إذا استمر الدعم الغربي لأوكرانيا، وذلك في خطاب صارخ موجه إلى النخبة السياسية في روسيا.

ويأتي التحذير، الذي صيغ بلغة المواجهة النووية، وسط تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا.

وخلال خطابه عن حالة الأمة، نفى بوتين المزاعم القائلة بأن روسيا تعتزم مهاجمة أوروبا ووصفها بأنها "هراء". ومع ذلك، فقد حذر من أن زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع يشمل الأسلحة النووية، ما يؤدي إلى "تدمير الحضارة بأكملها".

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، حذر بوتين من أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف على أراضيها، ملمحا إلى العواقب المحتملة على المتدخلين.

وسرعان ما أدان الاتحاد الأوروبي التهديد النووي الذي أطلقه بوتين ووصفه بأنه "غير مقبول وغير مناسب على الإطلاق"، الأمر الذي ألقى باللوم في الصراع بشكل مباشر على أكتاف روسيا. وانتقد الاتحاد الأوروبي بوتين لتعزيزه عدم الاستقرار في المنطقة واتهمه بخداع الأمة الروسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد خطاب بوتين، الذي وُصف بأنه خارطة طريق للمرحلة التالية من حكمه، على تصميمه على تأكيد المصالح الروسية في مواجهة التعديات الغربية. واتهم الغرب بالسعي لإضعاف روسيا من الداخل، وقارن تصرفاته بالتدخلات في مناطق أخرى، بما في ذلك أوكرانيا.

ووسط الحديث عن محادثات الحد من الأسلحة مع الولايات المتحدة، أكد بوتين استعداد روسيا للدفاع عن نفسها ومصالحها. وتفاخر بقدرات البلاد النووية وأعلن عن خطط لتعزيز انتشار القوات على حدودها مع دول الناتو.

وفي حين ينظر المحللون إلى تكتيكات بوتين للإكراه النووي باعتبارها محاولة للحد من الدعم الغربي لأوكرانيا، فإنهم يحذرون من أن مثل هذه التهديدات تهدد بتقليص فعاليتها بمرور الوقت. وعلى الرغم من الخطاب، يعتقد الكثيرون أن الكرملين حذر من الصراع النووي ويستخدم الابتزاز النووي كتكتيك للتفاوض.

ومع استمرار تصاعد التوترات، يسلط خطاب بوتين الضوء على توازن القوى غير المستقر في أوراسيا والتحديات التي تواجه الأمن العالمي. ومع عدم ظهور أي علامات على تحسن الوضع في أوكرانيا، يراقب العالم عن كثب حدوث المزيد من التطورات في هذه المواجهة الجيوسياسية العالية المخاطر.

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