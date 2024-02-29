حضور قوي للحكومة بجلسة تمكين المواطن المصري.. وهذا ما ناقشته

عقد الحوار الاقتصادي اليوم الخميس 29 فبراير 2024، جلسة متخصصة تحت عنوان: "تمكين المواطن المصري - التعليم والصحة وحياة كريمة"، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حوارا اقتصاديا بمشاركة الحكومة لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة،

وناقشت الجلسة حق كل مواطن مصرى في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر للمستفيدين.

جاء ذلك بمشاركة واسعة من الحكومة المصرية، حيث حضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين، وهو مايؤكد التعاون المستمر بين جميع الجهات لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية من الحوار الوطني للخروج بتوصيات فعالة وواقعية، تنعكس مخرجاتها على المواطن المصري وتحسن من جودة حياته.

