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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل مكثف.. طائرات الاحتلال تحلق فوق الجولان ولبنان

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن سلاح جو العدو الإسرائيلي حلق اليوم بشكل مكثف فوق الجولان والجليل ولبنان، من بينها طائرات F-15. 

كما تم تحليق مكثف للنحشون أورون 452 لمهام الاستخبارات الالكترونية والمراقبة الجوية من السرب 122 لنحو 6 ساعات باستطلاع للعمق السوري ولبنان.

ونعى حزب الله اللبناني أحد قياداته “محمود علي حمود” من بلدة كفرا جنوب لبنان الذي استشهد باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كان يستقلها في قرية النهرية بالقصير بالقرب من الحدود اللبنانية ظهر اليوم الخميس.

وكان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، أكد في وقت سابق أن الايام  الماضية شهدت تحولاً مقلقاً في تبادل إطلاق النار بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني أودى هذا النزاع بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة.

وقال في بيان له :  كما عرّض سبل العيش للخطر وغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق ومع ذلك، فإننا نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات.

وأضاف :  في الأيام الأخيرة، واصلنا عملنا النشط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحلّ السياسي لهذا النزاع للخطر.

وفي نهاية البيان؛ دعا جميع الأطراف المعنيّة إلى وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد وترك المجال لحلّ سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة.

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