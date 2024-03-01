كندا تتجنب الركود مع نمو ضعيف في الربع الرابع من 2023

واصل الاقتصاد الكندي التغلب على مخاوف الركود، مسجلاً نموًا متواضعًا في الربع الرابع من 2023 حتى مع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على المستهلكين والشركات.



وأفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الخميس/ بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين وتوقعات بنك كندا لهذا الربع.

وتأتي هذه الزيادة بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث.

بينما يواصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الانخفاض في الربع الرابع، ما يشير إلى أن الاقتصاد ليس في حالة جيدة كما قد يبدو للوهلة الأولى.



كان النمو في الربع الرابع مدفوعا بارتفاع الصادرات، في حين انخفض الاستثمار في الإسكان والشركات.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه خارج عام 2020، كان النمو الاقتصادي العام الماضي هو الأبطأ منذ عام 2016.

وفي ديسمبر، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ثابتًا حيث تقلصت الصناعات المنتجة للسلع وأثر إضراب العاملين في القطاع العام في كيبيك على النمو.