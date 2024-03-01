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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريرا يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي كأس مصر

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اهتمام كبير من الجانب السعودي بتنظيم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "السعودية لديها إمكانية هائلة في إنشاء الملاعب، لدرجة أن ملعب الهلال تم إنشائه في زمن قياسي، ومباراة الأهلي والزمالك سوف تكون تاريخية".

وأضاف: "من المهم أن يفوز الأهلي والزمالك في مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية من أجل الدخول للنهائي وهم في قمة مستواهم".

وواصل: "اتحاد الكرة أبلغ محمد معروف بإدارة المباراة، لكن أصبح هناك اتجاه نحو اسناد اللقاء لحكم اجنبي، وفيتور بيريرا يُهدد بالاستقالة من منصب رئاسة لجنة الحكام لأنه يرى ذلك تراجعا للتحكيم المصري".

وأكمل: "فيتور بيريرا رفض الرد على أي شئ بخصوص المباراة، وطالب بالتوجه نحو مسئولي اتحاد الكرة لسؤالهم حول حكم نهائي كأس مصر".

وزاد: "الزمالك قدم مستوى أقل من المتوقع في لقاء الداخلية الذي لعب في حدود امكانياته، هناك أسماء كثيرة مميزة داخل الفريق الأبيض ولكن لم تكن هناك فرص كثيرة طوال اللقاء، وتغييرات جوزيه جوميز في الشوط الثاني، وكنت أتوقع مستوى وأداء افضل للفريق الأبيض خلال اللقاء".

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