شيف يحشو الممبار بالدولار: عايز أبسط الناس

قال الشيف أيمن النجار، صاحب ترند حشو الممبار بالدولار، إن الهدف من حشو الممبار بالدولار يرجع في المقام الأول إلى خلق نوع من الفكاهة بين المواطنين وادخال السرور على قلوبهم "عايز ابسط الناس".

وأوضح الشيف أيمن النجار، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن انشغال المواطنين بسعر صرف الدولار على مدار الساعة دفعه لتنفيذ هذه الحيلولة، مضيفا: قمت بحشو الممبار بالدولار كنوع من الفكاهة وجذب أكبر عدد من المشاهدين، لافتا إلى أنه اخترع مسابقة لجلب الزبائن من خلال حصولهم على دولار واحد حال شرائهم كيلو ممبار على طريقة "فتش على الدولار في الممبار".

وعن مصدر حصوله على الدولار، قال صاحب ترند حشو الممبار بالدولار، إنه كان يعمل في السعودية وقطر وعدد من الدول الأخرى ودائما ما يحتفظ بهذه العملة، موضحا أن لديه عدد من الزبائن الخلايجة يشترون منه الممبار والطعام بالدولار.

وأوضح أنه ورث أسرار المهنة من أجداده، وأمتلك أدوات للطهي بلغ عمرها 44 عاما، موضحا أنه سافر مع والده حارج البلاد في التسعينات لتعلم الطهي على يد باكستانيين وإيرانيين ويمنيين.



