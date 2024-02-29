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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرارة تصل إلى صفر.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المحافظات

ارشيفي
ارشيفي

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي  اليوم، من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية حيث تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر) على محافظة طريف وحزم الجلاميد.

 

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، وتستمر  - حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد.

 

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الخميس، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

 

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، في حين يكون الطقس شديد البرودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مرتفعات تبوك (علقان - جبل اللوز) مع فرصة لتكون الصقيع على تلك المناطق.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي.


كما أفاد التقرير بارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزى الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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