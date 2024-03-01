عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توفيق السيد: مباراة الزمالك والداخلية سهلة تحكيميًا.. وأتمنى صفارة مصرية لنهائي الكأس

صدى البلد

 

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن مباراة الزمالك والداخلية "سهلة تحكيميًا"، ومحمود ناجي أدار اللقاء بشكل جيد، ولم يكن لديه أي اختبارات، ولم يكن هناك ركلة جزاء في التحام حارس الزمالك محمد صبحي مع مهاجم الداخلية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "قرار محمود ناجي بشأن لعبة ناصر منسي كان موفق، وتم التأكيد أيضًا على عدم وجود أي مخالفة من جانب تقنية الفيديو، والحكم يستحق 8 من 10 ".

وأضاف: "كان هناك مخالفة على حدود منطقة الجزاء لصالح الزمالك، في لعبة بين معاذ الحناوي مدافع الداخلية ومصطفى شلبي جناح الزمالك، وكان يجب احتسابها وإشهار بطاقة صفراء للاعب الداخلية، ويجب أن يكون الحكم محمود ناجي ذهنه حاضرًا ويتعامل سريعا ولكن لم يكن لها تأثير على نتيجة المباراة، لأن هذه الأمور الصغيرة قد تتسبب في مشاكل".

وتابع: "شاهدت بعض الاعتراضات من جانب جهاز الداخلية، بسبب رمية تماس وهذا لم يكن أمرًا جيدًا، كما ظهرت بعض الاعتراضات من جانب اللاعبين على قرارات التحكيم، وهي اعتراضات لمجرد الاعتراض فقط، ولم تكن هناك العاب مؤثرة، والمباراة كانت سهلة تحكيميا".

وتطرق توفيق السيد على اختيار حكم اجنبي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك وقال: "القرار الحاسم في هذا الملف يخص اتحاد الكرة، وفيتور بيريرا لن يستقيل مطلقا، وهو ليس موجودًا في مصر، ويتواجد في البرتغال منذ أسبوع أو عشرة أيام بسبب وفاة عمه، وقد يصل للقاهرة خلال يومين".

وزاد: "سبق وقمنا باختيار أمين عمر ثم محمود البنا لإدارة مباريات الأهلي والزمالك في وجود بيريرا، ولكن هناك بعض المعطيات الآخرى ولو كنت موجودا في اللجنة سأختار حكم مصري لإدارة اللقاء القادم".

وأكد: "محمد معروف اصبح تحت ضغط كبير بعد اعلان اختياره لنهائي الكأس في ظل وجود هجوم كبير من الجماهير، وهو موجود الآن في معسكر الفيفا بقطر، ومعه عصام عبدالفتاح الذي يحاضر لحكام كأس العالم، وفيتور بيريرا لا يُحاضر أساسًا في مصر حتى يكون موجودًا في هذا المعسكر".

وأشار إلى أن عصام عبدالفتاح كان يُعاب عليه كثرة عمله لمداخلات هاتفية في البرامج التليفزيونية، مؤكدا أنه كان يتمنى وجود حكم مصري لإدارة النهائي، نافيًا علمه بالظروف والمعطيات التي تحيط المواجهة والتي جعلت اتحاد الكرة يريد جلب حكم أجنبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

ترشيحاتنا

الله يرحمها.. طبيبة العريش أنهت حياتها وطالبة وعشيقها كلمة السر في الجريمة

أسعار سيارات جاك 2024 المقدمة بالسوق المصري .. صور

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة جريمة تجارة الأعضاء البشرية فى القانون

تراجع 1000 جنيه.. أسعار الذهب تهبط في أول تعاملات شهر مارس 2024

بفتحة من الخلف .. ياسمين صبري بفستان قطيفة تثير السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تفجر مفاجأة عن طهي الطعام بالطواجن؟

رغم المطالبة بعدم بيعه ..مشروب مثلج يتسبب في فقدان طفلة الوعي|ما القصة؟

بفتحة من الخلف .. ياسمين صبري بفستان قطيفة تثير السوشيال ميديا

سعر خرافي.. نسرين طافش بحقيبة سوداء تثير الجدل بالإنستجرام

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ