توفيق السيد: مباراة الزمالك والداخلية سهلة تحكيميًا.. وأتمنى صفارة مصرية لنهائي الكأس

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن مباراة الزمالك والداخلية "سهلة تحكيميًا"، ومحمود ناجي أدار اللقاء بشكل جيد، ولم يكن لديه أي اختبارات، ولم يكن هناك ركلة جزاء في التحام حارس الزمالك محمد صبحي مع مهاجم الداخلية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "قرار محمود ناجي بشأن لعبة ناصر منسي كان موفق، وتم التأكيد أيضًا على عدم وجود أي مخالفة من جانب تقنية الفيديو، والحكم يستحق 8 من 10 ".

وأضاف: "كان هناك مخالفة على حدود منطقة الجزاء لصالح الزمالك، في لعبة بين معاذ الحناوي مدافع الداخلية ومصطفى شلبي جناح الزمالك، وكان يجب احتسابها وإشهار بطاقة صفراء للاعب الداخلية، ويجب أن يكون الحكم محمود ناجي ذهنه حاضرًا ويتعامل سريعا ولكن لم يكن لها تأثير على نتيجة المباراة، لأن هذه الأمور الصغيرة قد تتسبب في مشاكل".

وتابع: "شاهدت بعض الاعتراضات من جانب جهاز الداخلية، بسبب رمية تماس وهذا لم يكن أمرًا جيدًا، كما ظهرت بعض الاعتراضات من جانب اللاعبين على قرارات التحكيم، وهي اعتراضات لمجرد الاعتراض فقط، ولم تكن هناك العاب مؤثرة، والمباراة كانت سهلة تحكيميا".

وتطرق توفيق السيد على اختيار حكم اجنبي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك وقال: "القرار الحاسم في هذا الملف يخص اتحاد الكرة، وفيتور بيريرا لن يستقيل مطلقا، وهو ليس موجودًا في مصر، ويتواجد في البرتغال منذ أسبوع أو عشرة أيام بسبب وفاة عمه، وقد يصل للقاهرة خلال يومين".

وزاد: "سبق وقمنا باختيار أمين عمر ثم محمود البنا لإدارة مباريات الأهلي والزمالك في وجود بيريرا، ولكن هناك بعض المعطيات الآخرى ولو كنت موجودا في اللجنة سأختار حكم مصري لإدارة اللقاء القادم".

وأكد: "محمد معروف اصبح تحت ضغط كبير بعد اعلان اختياره لنهائي الكأس في ظل وجود هجوم كبير من الجماهير، وهو موجود الآن في معسكر الفيفا بقطر، ومعه عصام عبدالفتاح الذي يحاضر لحكام كأس العالم، وفيتور بيريرا لا يُحاضر أساسًا في مصر حتى يكون موجودًا في هذا المعسكر".

وأشار إلى أن عصام عبدالفتاح كان يُعاب عليه كثرة عمله لمداخلات هاتفية في البرامج التليفزيونية، مؤكدا أنه كان يتمنى وجود حكم مصري لإدارة النهائي، نافيًا علمه بالظروف والمعطيات التي تحيط المواجهة والتي جعلت اتحاد الكرة يريد جلب حكم أجنبي.