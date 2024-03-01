مدرب الداخلية: كنت أتمنى الخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك

أكد عمرو حسن المدير الفني لفريق الداخلية، أن فريقه قدم مستوى جيد أمام الزمالك، واللاعبين قدموا أداء دفاعي جيد، وكان ينقصهم خلق فرص أكثر من أجل تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن هدف الأبيض جاء في العشر دقائق الأخيرة، وكان فريقه قريب من حصد نقطة التعادل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أهنئ الزمالك على الفوز، وهو فريق كبير ولديه لاعبين مميزة، ولاعبي الداخلية قدموا مستوى دفاعي جيد".

وأضاف: "قمنا بضم بعض اللاعبين في يناير، والتدعيمات تحتاج لبعض الوقت للتأقلم والانسجام من أجل المشاركة أساسيا، والعناصر التي لعبت أمام الزمالك قدمت أداء جيد، وكنا نتمنى الخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك، ونتمنى تطور المستوى أمام طلائع الجيش".

وأكمل: "يوسف تونجي مهاجم الداخلية صاحب العشرين عاما خامة جيدة، ونعمل معه من أجل تطوير مستواه، وهو طويل القامة، وفريق الداخلية لا يلعب على السيطرة والاستحواذ، نعمل على الدفاع جيدًا ومن ثم خطف هدف، ونتمنى تحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن فريق الزمالك يضم عناصر قوية سواء عبدالله السعيد أو ناصر ماهر وكل الصفقات الجديدة، بخلاف اللاعبين الآخرين مثل أوباما ومصطفى شلبي وزيزو ودونجا، مشيرا إلى أنه كان يتعامل بواقعية وشاهد لقاءات الزمالك السابقة أمام الإسماعيلي وأبوسليم الليبي.

وتابع: "قمنا بتضييق المساحات واللعب على المرتدات، مع محاولة عزل لاعبي الخط الهجومي للزمالك، لكن الفريق الأبيض لديه مفاتيح لعب كثيرة، حاولنا تحقيق نتيجة جيدة، لكن في النهاية قدر الله وما شاء فعل".

وأتم: "نسعى للتحرك من المركز الحالي للداخلية، وحال تحقيق نتائج أفضل سيتطور المستوى وسيكون هناك حالة هدوء في الملعب سوف تنعكس على أداء اللاعبين وسيقدمون أداءًا أفضل".