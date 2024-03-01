إعلامي يثير قلق جماهير الزمالك قبل نهائي كأس مصر

تتجه أنظار الجماهير المصرية يوم 8 مارس المقبل إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر الذى يجمع الأهلي والزمالك فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "فوز الأهلي على بلدية المحلة بـ "خماسية" إنذار شديد اللهجة لـ "الزمالك" قبل نهائي كأس مصر 💥🔴"

نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، عن نفاد تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، التي تقام لأول مرة خارج مصر، تحت شعار «100 سنة كورة».

ونفدت تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، بعد ساعات قليلة فقط من طرحها مساء أمس الاثنين.