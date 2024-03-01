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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبومسلم: مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز صعبة.. وكهربا سيعاني في العودة للتشكيل

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم، أن فريق يانج أفريكانز يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وتصريحات رئيس النادي التنزاني بأنهم فريق لديهم طموح، ويريدون تحقيق نتيجة طيبة أمام الأهلي وهو ما يصعب اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر لديه بعض المشاكل تتمثل في إصابات اللاعبين وعدم وصول بعض العناصر إلى المستوى المعهود بسبب فترة التوقف الدولي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمد عبدالمنعم كان موجودًا في التدريبات مساء الخميس، وهناك صعوبة واضحة في مشاركته رغم أنه ليس في أفضل فتراته ويمر بحالة عدم تركيز في ظل ما يتردد عن احترافه وتجديد عقده، وياسر إبراهيم بالتأكيد أيضا غيابه مؤثر، وقد يشارك محمد هاني بجوار رامي ربيعة في الخط الخلفي".

وأضاف: "مارسيل كولر في الفترة الأخيرة يقوم بعمل تدوير كثير، ولكنه يحير الجميع بشأن التشكيل الذي يخوض به اللقاءات، ومن الوارد عدم وجود أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن".

وأكمل: "كهربا لاعب محترف والفريق كان في حاجة لوجوده أمام ميدياما الغاني، والموضوع سيأخذ بعض الوقت من أجل العودة للفريق، وعليه التركيز في المرحلة المقبلة لأنه سيعاني مع كولر".

وحول التشكيل الأفضل للأهلي، قال: "مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني، ومن الوارد وجود هاني في مركز المساك مع مشاركة أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى وجود مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية في خط الوسط، وأفشة قد يشارك الشوط الثاني ومن الصعب وجود كوكا لأنه لازال متاثر نفسيا بوفاة والده، وفي الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبوعلي".

وأشاد أبومسلم، بقدرات الفلسطيني وسام أبوعلي لكنه من الصعب الحكم عليه حاليًا، لكن الانطباع جيد في ظل تميزه بالسرعة والتحركات الجيدة، ومع مرور الوقت سيظهر بشكل أفضل.

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على يانج أفريكانز بهدف نظيف".

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