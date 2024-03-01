عبد العال: الزمالك لن يتوج ببطولة هذا الموسم

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر في مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز على الرغم من الفوز بهدف نظيف سجله عمر جابر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يتوج ببطولة هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز لأن إمكانياته محدودة ".



وتابع:"الزمالك لم يظهر بنصف قوته الضاربة حتى الآن على الرغم من التعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.