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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دفع غرامة كهربا .. من ساهم وكيف دفعها؟ | شوبير يكشف

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس دفع غرامة كهربا لاعب الأهلي، للزمالك، مؤكدًا أن هناك 3 محبين ساهموا في حل الأزمة بمساعدات معنوية ومادية.

وأكد شوبير: "هناك مساعدة معنوية ومادية من 3 محبين للنادي الأهلي لمحمود كهربا، وذلك بالإضافة إلي حصوله على سنة مقدم من التعاقد وحملات إعلانية".

وتابع: "وساهمت الصداقة بين خالد مرتجي وهاني بيرزي  في حل هذه الأزمة بل أنها هي من أنهت القصة بالتعاون مع المحامين والدفع تم بالعملة المصرية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا ضد محمود كهربا لصالح الزمالك بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد دون سبب عادل ليتقرر تغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد، وينتظر الطرفان الجلسة الحاسمة من جانب المحكمة الرياضية "كاس" من أجل الإعلان عن القرار النهائي في القضية.

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