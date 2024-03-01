الأهلي ويانج أفريكانز يتنافسان على الصدارة بعد حسم التأهل لربع النهائي القاري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره التنزاني يانج أفريكانز في السادسة مساء اليوم الجمعة ،على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان ضمن المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم معهما شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ، وضمن طرفي مباراة اليوم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، لا سيما وأن لقاء اليوم يسحم الصراع على صدارة المجموعة

وقد أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، أمس الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة باللقاء الذي سيجمع الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.



وحضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولي فريق يانج أفريكانز.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.

فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.