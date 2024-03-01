عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ويانج أفريكانز يتنافسان على الصدارة بعد حسم التأهل لربع النهائي القاري

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي نظيره التنزاني يانج أفريكانز في السادسة مساء اليوم الجمعة ،على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان ضمن المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم معهما شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ، وضمن طرفي مباراة اليوم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، لا سيما وأن لقاء اليوم يسحم الصراع على صدارة المجموعة

وقد أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، أمس الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة باللقاء الذي سيجمع الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.


وحضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولي فريق يانج أفريكانز.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.

فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

ترشيحاتنا

الجو هيقلب..الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة في المنزل؟ أسرار عظيمة تعرف عليها

حكم الدعاء بين الخطبتين ووقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

أسباب حزن كهربا.. وفرص لحاقه بمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر

مباحثات مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

قناة أرضية .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا تستعرض أناقتها بفستان ساحر| شاهد

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

العثور على ثعبان شديد السمية في مكان غير متوقع بغرفة نوم

شيرين رضا| إطلالات غريبة أثارت ضجة بعد تصدرها الترند

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ