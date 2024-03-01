أسباب حزن كهربا.. وفرص لحاقه بمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي كواليس سداد غرامة محمود كهربا لنادي الزمالك، وأسباب شعور كهربا بالحزن وفرص لحاقه بمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك والمقرر إقامتها في السعودية 8 مارس.



قال الناقد الرياضي محمد أبو علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" موضوع كهربا هو الطاغي على الأحداث، كنت تحدثت الأسبوع الماضي أن الأزمة في طريقها للانتهاء، وأنه سيحول مبلغ الغرامة إلى نادي الزمالك، وتم تحويلها بالكامل، كان ينقصه بعض الأموال دفعها كهربا لإجراء الاستئناف وفلوس المحامي التونسي، وتم طلب 9 مليون متبقية من كهربا، ووقع كهربا على شيك سيسدده لإدارة النادي خلال شهر".



أضاف محمد أبو علي:" انتهاء موضوع كهربا وتفهم مجلس إدارة نادي الزمالك سهل مأمورية دفع الغرامة بالجنيه المصري في ظل أزمة سعر الدولار.



أشار محمد أبو علي:" ما أحزن كهربا هو استبعاده من مباراة الأهلي اليوم أمام يانج أفريكانز، مشكلة شباب بلوزداد ما زالت تلقي بظلالها واستبعد معه كولر أكثر من لاعب".



أوضح محمد أبو علي:" كنا سألنا كولر عن كهربا وما إذا كان سيمتد استبعاده إلى مباراة الكأس، لكن كولر أكد أن الاستبعاد فني، وربما يتواجد على أقصى تقدير في قائمة مباراة الكأس أمام الزمالك".