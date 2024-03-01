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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم المطالبة بعدم بيعه ..مشروب مثلج يتسبب في فقدان طفلة الوعي|ما القصة؟

صدى البلد

وعكة صحية خطيرة قد تعرّضت لها طفلة بريطانية تبلغ من العمر ثلاث سنوات قد تسببت في إصابتها بالهلوسة وفقدان الوعي، وذلك بعد تناولها لمشروب السلاش المثلج.

وبحسب صحيفة مترو ، قد انهارت الطفلة الصغيرة والتي لم يتم ذكر اسمها، لتفقد الوعي، وذلك إثر تناولها لشراب السلاش، وذلك أثناء رحلة عائلية  بمركز إكس سكيب وذلك في ميلتون كينز.

وقد اضطر الأطباء إلى القيام ببذل جهود كبيرة وذلك لإنقاذ الطفلة  إلا أنها قد ظلت فاقدة للوعي وذلك لساعات وذلك بعد أن تفاعل جسمها مع الجلسرين الذي يعد متواجد في الشراب وعلى الرغم من وكالة أن سلامة الأغذية البريطانية قد  قامت بمطالبة التجار بعدم بيع السلاش للأطفال وذلك دون سن العاشرة.

 

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن العلامات الخفيفة لتسمم الغلسرين قد تشمل كلا من القيء والصداع، ويمكن أن تتطور  لتشمل شحوب البشرة  بالإضافة إلى التعرق والتنفس السريع.

طفلة بريطانية مشروب السلاش مشروب السلاش المثلج سن العاشرة التنفس السريع

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