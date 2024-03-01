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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي يكشف كواليس الدوري الجديد وعلاقته بالنظام البلجيكي

صدى البلد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، كواليس مقترح نظام الدوري المصري في الموسم الجديد على غرار الدوري البلجيكي وما سيقدمه هذا النظام من إيجابيات وفوائد للمسابقة.


قال الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" نظام الدوري البلجيكي الذي تم اقتراحه من قبل أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، سيتم تطبيقه في الموسم المقبل".


وأضاف  الكومي:" لو طبقنا هذا المقترح في الدوري الممتاز كل فريق سيلعب في الدور الأول 17 مباراة، وفي الدور الثاني 8 مباريات، يعني الإجمالي 25 أسبوع، وهذا من شأنه توفير عدد الجولات من 34 إلى 25، سيتم توفير 9 أسابيع بواقع شهرين لشهرين ونصف".


وأوضح :" هذا من شأنه إعطاء أريحية للاعبين والمنتخب والجميع، لكن هذا الشكل الجديد ما بين مؤيد ومعارض، هناك أراء إيجابية، من أجل أن نصل بالمسابقة إلى أفضل شكل".


وأتم إيهاب الكومي:" الدوري البلجيكي بالشكل الجديد يصل عدد مبارياته إلى 39 مباراة، ولكن مقترح الدوري المصري هو أشبه بدوري المحترفين الذي يتم تطبيقه في القسم الثاني".
 

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