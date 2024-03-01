مفاجأة| موقف الأهلي من إدارة نهائي كأس مصر بحكام مصريين

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة النادي الأهلي لا تعارض فكرة الاستعانة بحكام مصريين في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية "النادي الأهلي لم يرفض الحكام المصريين، وأيد دعمه الكامل للاستعانة بحكام مصريين لإدارة نهائي كأس مصر.

وأضاف: "إدارة الأهلي تمسكت حال تم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر، أن يكون حكم القمة في نهائي كأس مصر من الصف الأول، ولا يعارض اسم أي حكم مصري".

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، عن نفاد تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، التي تقام لأول مرة خارج مصر، تحت شعار «100 سنة كورة».

ونفدت تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، بعد ساعات قليلة من طرحها الاثنين الماضي.