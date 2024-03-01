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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توترات وانفجار أوضاع في المنطقة العربية.. ومصر تؤكد موقفها الثابت

صدى البلد

تمرّ المنطقة العربية والشرق الأوسط بمرحلة تاريخية استثنائية لم تشهدها منذ عقود، حسب تصريح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر.

شهدت المنطقة العربية مؤخرًا تصاعدًا في التوترات وانفجارًا في الأوضاع، وهو ما أكده المستشار أحمد فهمي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل الزوايا" على قناة "أون" مساء الخميس. وتشمل هذه الأحداث المؤلمة الأزمات في السودان وقطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني.

موقف ثابت لمصر تجاه ضحايا الأحداث في السودان وغزة

أكدت مصر على موقفها الثابت تجاه ضحايا الأحداث في السودان وغزة، حيث لا ترى فيهم مجرد أرقام، بل تشعر بالحزن والألم لكل مصاب أو شهيد يسقط في أي مكان.

شددت مصر على ضرورة حلّ الأزمات في المنطقة العربية، مثل الأزمة في السودان والقضية الفلسطينية، من خلال تصحيح الأوضاع ووقف الاعتداءات والوصول لمسارات سياسية تقوم على التفاوض والحوار والمسار السلمي.

أوضحت مصر التزامها بدعم القضية الفلسطينية وحلّها سلميًا، وذلك من خلال العمل على إيجاد حل عادل وشامل يُحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة الدولي، أمس الخميس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد السيد الرئيس استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس السيادة السوداني أكد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة.

وتناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، وتم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.

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