بفستان قصير ومكشوف| جومانا مراد تثير الجدل بجرأتها

شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومحبيها أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت جومانا مراد في الصور بإطلالة جريئة، حيث اختارت فستانًا بتصميم جريء اتسم بقصة مجسمة ومفتوحة عند الأكتاف، مما أظهر جمالها وقوامها الممشوق،وقد تميز الفستان بلونه الأحمر الزاهي الذي أضفى على إطلالتها لمسة من الجاذبية والأنوثة.

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مشاركة جومانا مراد في عتبات البهجة

وفي سياق آخر، تشارك النجمة جومانا مراد بمسلسل "عتبات البهجة"، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، وتجسد خلاله دور زوجة الفنان علاء مرسى وتظهر بشخصية قوية تحاول بصفة دائمة السيطرة على زوجها المغلوب على أمره.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.