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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأقمار الصناعية تكشف عن بناء مدينة خفية في الغابة بإندونيسيا..ما القصة ؟

صدى البلد

تقدم الصور الجديدة المدهشة التقاطات فضائية لمشهد تشكيل العاصمة الجديدة لإندونيسيا في الغابة.

 تُظهر الصور الفضائية التي التقطت في أبريل 2022 وفبراير 2024 شبكة من الطرق الجديدة في المناظر الطبيعية وبناء المباني في شرق كاليمانتان، حيث تقوم إندونيسيا بإنشاء عاصمتها الجديدة، نوسانتارا.

تعاني جاكرتا، العاصمة الحالية لإندونيسيا على جزيرة جاوة، من الغوص تحت سطح البحر. وتشير إلى ذلك دراسة نُشرت في عام 2011 في مجلة المخاطر الطبيعية.

ثالث أكبر جزيرة غير قارية

وتم الكشف عن أدلة تشير إلى أن الغوص في جاكرتا يُسببه استخراج المياه الجوفية المفرط. تعتمد جاكرتا على المياه الجوفية من الأحواض الجوفية تحت الأرض، ومع انخفاض مستوى المياه الجوفية، يؤدي ذلك إلى غرق الأرض العلوية، وفقًا للدراسة.

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تخطط إندونيسيا لأن تكون نوسانتارا مدينة مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة، وفقًا لموقع المدينة، والذي يشير أيضًا إلى أنه سيتم بناء المباني السكنية والتجارية باستخدام "أساليب بناء صديقة للبيئة بشكل صارم".

 تُعتبر بورنيو ثالث أكبر جزيرة غير قارية في العالم وأقل كثافة سكانية من جاوة. وتنقسم الجزيرة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي. ولكن كاليمانتان - الجزء الإندونيسي - يشكل معظم الأراضي، وهناك مساحة كبيرة لبناء مدينة حديثة تمامًا من البداية. ومع ذلك، هناك أيضًا الكثير من الطبيعة في بورنيو.

ميلاد غابة جديدة

شارك مرصد الأرض التابع لناسا الصور التي التقطتها، ووفقا لمجلة لايف ساينس العلمية، هذه الخطوة لان جاكرتا، عاصمة إندونيسيا الحالية في جزيرة جاوة، تغرق تحت مستوى سطح البحر.

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ووجدت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة المخاطر الطبيعية أن جاكرتا تهدأ عادة بمعدل يتراوح بين (1 و15 سم) سنويًا، مع غرق بعض المناطق بما يصل إلى (28 سم) سنويًا.

 وهذا الانخفاض المستمر وارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ يعرض مستقبل المدينة للخطر.

وقالت هيري أندرياس ، المؤلفة المشاركة في الدراسة ، والباحثة في معهد باندونج للتكنولوجيا في إندونيسيا والتي تدرس هبوط الأراضي في جاكرتا، في عام 2018 إن أجزاء من المدينة ستكون تحت الماء بحلول عام 2050.

وقال أندرياس: "إن احتمال غمر جاكرتا بالمياه ليس أمراً مثيراً للضحك.. إذا نظرنا إلى نماذجنا، بحلول عام 2050، سيكون حوالي 95% من شمال جاكرتا مغمورًا بالمياه".

سبب غرق جاكرتا 

عن سبب غرق جاكرتا، هناك أدلة على أن غرق جاكرتا سببه الإفراط في استخراج المياه الجوفية. وتعتمد جاكرتا على المياه الجوفية من طبقات المياه الجوفية، ومع انخفاض مستوى المياه الجوفية، يؤدي ذلك إلى غرق الأرض.

كما أن المدينة ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من الازدحام المروري وتلوث الهواء الخطير ونقص مياه الشرب، وفقًا لوكالة ناسا، ستكون نوسانتارا مدينة مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة، وفقًا لموقع المدينة الإلكتروني.

إرتفاع منسوب مياه ارتفاع منسوب مياه البحر الاقمار الصناعية

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