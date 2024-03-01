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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يصوت لصالح تجنب الإغلاق الحكومي

صدى البلد

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد، الأربعاء.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 320 صوتاً مقابل معارضة 99 صوتاً، ومن المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ في المشروع، الخميس، وذلك من أجل تجنب الإغلاق الحكومي المحتمل، السبت.

وأشار رئيس مجلس النواب (الجمهوري) مايك جونسون إلى أن الاتفاق المؤقت "يسمح للكونجرس بتمويل الحكومة من خلال تمرير مشاريع القوانين بشكل فردي بدلاً من إقرار حزمة إنفاق شاملة وضخمة"، بحسب ما نقلته شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

وأعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي) تشاك شومر عن أمله بأن "يتمكن مجلس الشيوخ من تمرير مشروع القرار المؤقت في أقرب وقت الليلة، لكن ذلك سيتطلب منا جميعاً العمل معاً".

والنص يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

وعرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري، والمقربين من الرئيس السابق دونالد ترمب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفيدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر الماضي.

وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.

وما إن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها، الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفيدرالية جزئياً، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.

وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية، وعدم صيانة المتنزهات العامة. وهي المرة الرابعة منذ أكتوبر التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.

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