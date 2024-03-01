حازم إمام يكشف السبب الحقيقي لغيابه عن مؤتمر تقديم "التوأم"

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أسباب غيابه عن المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية، عن عدم حضوره مؤتمر تقديم "التوأم" حسام وإبراهيم حسن أثناء الإعلان الرسمي لتوليهما قيادت منتخب مصر، رد قائلا: "كنت أعاني من نزلة برد حادة وهي التي منعتني من الظهور معه، لكنني كنت حريصا على التواصل معه وتهنئته على قيادة المنتخب".

وكان منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا قد ودع منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.