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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم بيفرق.. نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 خلال شهر رمضان

طلاب مدارس
طلاب مدارس

أيام تفصلنا عن بظء شهر رمضان، وبينما يشغل أذهان طلاب الثانوية العامة كيفية قضاء ليالي رمضان المليئة بالسهرات والبرامج والمسلسلات، مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الثانوية العامة.

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لا يجب الانتباه إلى كثرة الاحتفالات المنتشرة في أيام رمضان المبارك خاصة طلاب الثانوية العامة، قائلة “اليوم بيفرق مع طلاب الثانوية العامة".

وأكدت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، تنظيم الوقت وتغير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة مع حلول أيام رمضان  المبارك لافتة، إلى أن أفضل أوقات للمذاكرة في الصباح الباكر.
 

وأكدت أستاذ علم الاجتماع أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

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