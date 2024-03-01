زياد كمال يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

شارك زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان زياد كمال قد غاب عن الزمالك في الفترة الماضية بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.