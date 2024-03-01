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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس في أسبوع.. افتتاح مشروعات وانطلاق قافلة تنموية شاملة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها،انطلاق أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة، ذهبية وفضية وثلاث برونزيات حصاد مشاركة منتخب التايكوندو جامعة عين شمس في دورة الشهيد الرفاعي الـ 51.
 

فى إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفقا لمخطط إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التى تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجاً على مدار خمسة أيام خلال شهر مارس ٢٠٢٤، ينظم التحالف أولى القوافل التنموية الشاملة لحى الدويقة الجديدة منشأة ناصر، من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، مع تمثيل من جامعات التحالف: القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها، وذلك يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤ من ٩ صباحا وحتى ٣ مساء بالمركز الطبي.

يشارك في تقديم خدمات القافلة عدد من كليات جامعة عين شمس تشمل: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، البنات والآثار، مع تمثيل من جامعات القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها.
 

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس شارك منتخب *التايكوندو* لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 والتي أقيمت علي مدار ثلاث أيام في الفترة من ٢٥ الي ٢٧ من فبراير الجاري في رحاب جامعه حلوان بمشاركة ٢٤٨ طالب و طالبة يمثلوا ٣١ جامعه حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجيه 
 

وجاءت النتائج كالتالي
المركز الأول والميدالية الذهبية 🥇
فارس محمد مصطفى  وزن تحت 80 ك

المركز الثاني والميدالية الفضية 🥈
يوسف السيد حموده وزن تحت 80 ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية 🥉
ضحى ايهاب محمد  وزن فوق 73 ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية 🥉
ساره احمد فؤاد  وزن تحت 49 ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية 🥉
مهند محمد سامى وزن تحت68 ك
 


افتتح د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عدداً من مشروعات التطوير بمستشفيات الجامعة، والتى تضمنت تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة وغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفي الباطنة، وتطوير وحدة المناظير النسائية بمستشفي النساء والتوليد، وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم فى النهوض بالمنظومة الصحية وحرصاً من مستشفيات جامعة عين شمس على مواكبة مسيرة التطوير للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.

أعرب أد. محمد ضياء زين العابدين ،عن فخره واعتزازه بتواجده بكلية الطب وسط قامات علمية ذوى خبرة، مقدما الشكر لفريق العمل الذي شارك في تطويرات مستشفيات الجامعة، مؤكدا أن تلك التطويرات تعكس رؤية طموحة، كما تؤكد التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة وعالية الجودة لمجتمعنا الجامعي والمحلى، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمصريين، حيث تستقبل المستشفيات الجامعية مايقرب من ١٢ ألف مريض يومياً بالإضافة للمرافقين.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التطوير وانعكاساته على الحالة النفسية للمريض والطبيب وقدرته على أداء مهمته بالشكل الأفضل بما يحقق تطوير المنظومة الطبية بشكل متكامل.

في كلمته أكد د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق أن القادم أفضل وأسرع ويواكب كل ما هو جديد والتطوير مستمر ، وكل من يتولي منصب يستكمل مسيرة من سبقه ويضيف إليه من خلال  منظومة متكاملة للتطوير، وأشاد بقيادة جامعة عين شمس التى تتمتع برؤية ثاقبة ورغبة حقيقية في التطوير والارتقاء بالجامعة ومستشفياتها.

وأوضح د. على الأنور أن انجازات اليوم نتاج سنوات طويلة وخطة موضوعة جيلاً بعد جيل لتصل بمستشفيات جامعة عين شمس إلى ما تصبوا إليه وما نراه اليوم من مستوى متميز، ونرغب فى تقديم أفضل خدمة للمريض. كما ثمن مجهود المشاركين بالتطوير ، وأكد على وجود المزيد من الافتتاحات في القريب العاجل.

يذكر أنه تم تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة بتمويل من لجنة الزكاة بمستشفى الدمرداش من تبرعات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات، وهو ما يمثل مثال يحتذى به الدعم المجتمعى ، حيث تم تطوير غرف إقامة المرضي بوحدة جراحة الغدد الصماء بعدد ٢٥ سرير والانتهاء من تطوير وحدة الأشعة التشخيصية داخل مستشفي الجراحة، وفقا لأحدث المعايير الدولية للجودة ومكافحة العدوى. وكذلك تم شراء جهاز جديد بغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمواصفات عالية الجودة وذلك بتمويل من لجنة الزكاة بمستشفي الدمرداش الجراحى وبنك ناصر. كما تم تطوير 
وحدة المناظير النسائية بمستشفي النساء والتوليد ومركز التدريب الملحق بها بما يخدم ما يقرب من ١٠٠ مريضة شهريا. 

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