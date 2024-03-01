عودة شيكابالا إلى تدريبات الزمالك استعدادا للقاء سوار الغيني

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بصورة طبيعية استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأمس بسبب شكواه من آلام في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.