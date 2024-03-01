اكتمال النصاب القانوني لعمومية نقابة المهندسين العادية.. وهذا جدول الأعمال

أعلن المهندس محمود حامد عرفات– الأمين العام لنقابة المهندسين، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنقابة بعد التأجيل لمدة ساعتين، وذلك بحضور 801 مهندس.

وأكد "عرفات" انعقاد الجمعية في تمام الثانية عشر ظهرًا، قبل أن "يتم رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة".

وعقب أداء صلاة الجمعة، تواصلت فعاليات الجمعية العمومية، والتي تناقش السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بأرض المعارض بمدينة نصر.