من كل محافظات مصر.. مشاركة فاعلة بأعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين |صور

بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم، استأنفت بعد صلاة الجمعة فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور 1032 مهندسًا.

وستناقش الجمعية العمومية: السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر فى الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

ويشارك في أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين أعضاء من مختلف فرعيات الجمهورية "قنا - الأقصر - الإسكندرية - الشرقية - مطروح - الوادي الجديد"، والذين توافدوا على منطقة أرض المعارض من الصباح الباكر.