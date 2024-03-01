حصاد الزراعة |الوزارة تنظم المؤتمر الأول للنهوض بمحصول القطن في الفيوم

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨٤ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام مندور مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية، كما شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة التخصصية للحوار الوطني بعنوان: المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير.

والقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للإتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، كما ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

ونعي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للتشجير، والسائق بالادارة/ سليمان محمد سنوسي، واللذان وفاتهما المنية اليوم الاربعاء، اثر حادث أليم أثناء عودتهما من مهمة عمل بمحافظة الوادي الجديد.

فيما تفقد الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة لأعمال الحصر والتصنيف بسيناء، مركز الخدمات التنموي بالنثيلة والتجمع الزراعي بها في محافظة شمال سيناء، كما نظمت وزارة الزراعة المؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الفيوم بحضور قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومديرى الإدارات الزراعية وبعض ممثلي شركات القطن وكبار المزارعين والمهتمين بمحصول القطن بالفيوم.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركتها في المعارض والاسواق الكبرى للسلع والمنتجات الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، ولك في إطار محاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين، كما تقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، مشروع التجمعات الزراعية بوسط سيناء.



افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الدورة التدريبية المتكاملة لمزارعي التجمعات الزراعية بسيناء والتي نظمها المركز من خلال مركز الخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة

وشارك معهد بحوث الصحة الحيوانية في ملتقى التوظيف والتدريب الاول بجامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ. بحضور لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة القليوبية تحت عنوان: "أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد" وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما شاركت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، فى ورشة العمل الافتتاحية والتدريبية تحت عنوان "تقييم نظام الرقابة على الغذاء في مصر "والمنظم من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالأمم المتحدة، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٦٤٠٠ عينة.

ونفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة القليوبية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قري المحافظة، كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "رؤية مستقبلية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة''، كذلك نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة عن "إدارة الآفات الغازية وتكيفها مع تغير المناخ"، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لإدارة الآفات الغازية لمصر، كما نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوة حول الاجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية .



وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة أعمال ومزارعي البساتين وزراعات الخضر، وتراخيص المشاتل بمحافظات المنيا، والقليوبية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ، مع تقديم التوصيات الفنية لهم.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.