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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يشارك في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

ارشيفي
ارشيفي

يشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، يوم غد السبت، التي تنعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكان المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر ، أكد  أن دولة قطر ترى الحاجة الماسة إلى رؤية مشتركة لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، ولا سيما في مواجهة الأهداف غير الواقعية أو “لخطابات العاطفية التي تدعو إلى إلغاء النفط والغاز”.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الإجتماع الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة إن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات والأطراف المعنية، بما في ذلك المستخدمين النهائيين الذين تؤثر أنماطهم الاستهلاكية على معدلات الطلب، وتؤثر على خيارات توليد الطاقة.

واضاف  : لطالما أكدنا في دولة قطر على موقفنا الثابت والداعم للغاز الطبيعي باعتباره عنصرا محوريا في أي مزيج من الطاقة على الطريق نحو تحول واقعي إلى طاقة منخفضة الكربون. وكذلك، فإننا نرى أن الغاز الطبيعي هو الوسيلة الرئيسية للوصول العادل والمنصف إلى طاقة أنظف.”

وفي ختام كلمته، دعا وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الطاقة وأمنها، قائلا: “إنه من المهم أن نعمل معا لضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاسواق من خلال استمرارية توفير مصادر الطاقة”.
 

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