فلومينينسي البرازيلي يحقق لقب قاري ثان بعد ليبرتادوريس

بعد أن حقق فريق فلومينينسي البرازيلي لقب كوبا ليبرتادوريس 2023، أضاف لقبًا ثانيًا إلى إنجازاته بفوزه ببطولة "ريكوبا"، التي تجمع بين بطلي كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا.

حيث تمكن فلومينينسي من تحقيق الفوز في إياب المباراة النهائية على ليجا دي كيتو الإكوادوري، بنتيجة ٢-٠، على ملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز ليجا دي كيتو في الجولة الأولى بنتيجة ١-٠. إلا أن فلومينينسي استطاع التفوق في المباراة الثانية ليفوز باللقب.

سجل جون أرياس هدفي فلومينينسي في الدقائق ٧٦ و ٩٠ من عمر المباراة، ليحقق الفريق البرازيلي اللقب. وقد شهدت المباراة عدة أحداث، بما في ذلك إصابة لاعبين وطرد لاعب من فلومينينسي.

بهذا الفوز، أضاف فلومينينسي لقب "ريكوبا" إلى إنجازه بفوزه في كوبا ليبرتادوريس 2023، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الأندية في قارة أمريكا الجنوبية.