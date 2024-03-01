أخبار التعليم.. أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان.. الخشت: النهضة الحقيقة لا تتحقق إلا من خلال تغيير المحتوي العلمي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



لجميع الطلاب.. أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان

يتزامن شهر رمضان مع امتحانات الميدتيرم الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس الفصل الدراسي الثاني، حيث تكثر الواجبات والامتحانات، مما جعل الطلبة في تحد كبير للتوفيق بين الصيام والمذاكرة.



أكدت الدكتورة أمل شمس استاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من الضروري اختيار أوقات التركيز المرتفع، وعادة ما تكون بعد السحور أو بعد الفجر أو بعد الإفطار بساعتين.

الخشت: النهضة الحقيقة لا تتحقق إلا من خلال تغيير المحتوي العلمي

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفد وكالة الاعتماد الألماني في العلوم الصحية والاجتماعية AHPGS، للاعتماد الدولي لكلية التمريض، بحضور الدكتورة فاطمة عابد القائم بأعمال عميد الكلية، ووكيلة الكلية للدراسات العليا ولفيف من قيادات الكلية.

تأسيس برامج لتدريب الأطباء المتخصصين فى أمراض النساء والتوليد بشراكة الكلية الملكية البريطانية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتور رانى ثاكر رئيس الكلية، وبحضور كيت لانكستر المدير التنفيذى للكلية، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

اليوم بيفرق.. نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 خلال شهر رمضان

أيام تفصلنا عن بدء شهر رمضان، وبينما يشغل أذهان طلاب الثانوية العامة كيفية قضاء ليالي رمضان المليئة بالسهرات والبرامج والمسلسلات، مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الثانوية العامة.



مؤتمر شباب الباحثين يوصي بتوجيه البحوث العلمية في إطار مبادرة مصر 2030

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه، والدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



نشاط مكثف لوزير التعليم العالي لتعزيز التعاون الدولي خلال شهر فبراير

يحظى ملف دعم وتعزيز العلاقات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الدولية المرموقة، باهتمام كبير من جانب الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذا الملف الهام، بهدف دعم وتعزيز جهود التعاون المُشترك وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.