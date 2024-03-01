تلبية لدعوة تبون.. الرئيس العراقي يصل الجزائر



وصل الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حيث كان في استقباله في مطار هواري بومدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث جرت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف النشيدين الوطنيين العراقي والجزائري، بعدها استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة العراقية فتأتي زيارة رشيد تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

ورافق الرئيس وفد حكومي ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور حيان عبد الغني، وعضو مجلس النواب، عضو لجنة الطاقة النيابية عدنان عاشور عدنان، ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية الدكتور علي الشكري، ووكيل وزارة الخارجية الدكتور محمد حسين بحر العلوم، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين.