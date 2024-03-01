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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موديست يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

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