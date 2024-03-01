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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ربع مليون شخص شاهدوا جنازة أليكسي نافالني عبر قناته على اليوتيوب

صدى البلد

تابع أكثر من ربع مليون مشاهد توديع زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني عبر قناته على موقع يوتيوب، رغم حصارها داخل روسيا. كما ذكرت رويترز، تدفقت رسائل الحزن والتحدي على البث المباشر إلى جانب مقطع الفيديو الخاص بنصب نافالني التذكاري.

وكافح مساعدو نافالني الرئيسيون، الموجودون خارج روسيا، لاحتواء مشاعرهم عندما بثوا وداعًا مؤثرًا لزعيمهم ومن بينهم، علق رسلان شافيدينوف على الحصيلة العاطفية، قائلا: "هذه صورة من الصعب جدا النظر إليها"، في إشارة إلى صورة والدة نافالني، ليودميلا، بجانب النعش المفتوح لابنها في كنيسة أيقونة نافالني. والدة الإله.

وذكرت رويترز كذلك أن الآلاف من الأفراد تجمعوا لتقديم احترامهم في المقبرة وخارج الكنيسة في جنوب شرق موسكو. ووسط الحشد، حمل المشيعون باقات من الزهور وهتفوا بشعارات مثل "روسيا ستكون حرة"، و"لا للحرب"، و"روسيا بدون بوتين"، و"لن نسامح"، و"بوتين قاتل". والجدير بالذكر أنه على الرغم من وجود الشرطة بشكل كبير، إلا أنها امتنعت عن التدخل.

في المشاهد المؤثرة التي تم التقاطها عبر البث المباشر من مقبرة بوريسوفسكي، قام والدا نافالني، ليودميلا وأناتولي، بتوديعهما الأخير عندما انحنوا فوق نعشه المفتوح لتقبيله. ورسم المشيعون علامة الصليب وداعبوا وجه نافالني بحنان قبل أن يلف الكاهن كفناً أبيض فوقه، في إشارة إلى إغلاق النعش.

وبحسب ما ورد كانت التغطية الإعلامية الرسمية للجنازة ضئيلة. واعترفت وكالة الإعلام الروسية بدفن نافالني، وسلطت الضوء على حضور مبعوثين أجانب، بما في ذلك سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة الإعلام الروسية إلى سجن نافالني بتهم مثل الاحتيال وازدراء المحكمة والتطرف، والتي نفاها نافالني بشدة، مؤكدًا أن السلطات ملفقة لقمع انتقاداته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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