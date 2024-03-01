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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لمجلس النواب الليبي بشأن المجازر الإسرائيلية في فلسطين

ارشيفي
ارشيفي

أدان مجلس النواب الليبي استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، و حصاره لكل مبادئ الأخلاق، و جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب و الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ خمسة أشهر وآخرها التي راح ضحيتها أكثر من مائة شهيد فلسطيني أعزل تجمعوا للحصول على المساعدات في ظل ضيق العيش الذي تسبب فيه الحصار الصهيوني الظالم بمساعدة دول لا تقل عنه ظلما وعدوانا.

وفي بيان له؛ استنكر مجلس النواب الليبي الصمت الرسمي العربي و الدولي تجاه هذا العدوان والجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والإبادة الجماعية الممنهجة، التي راح
ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء، وكذلك الاستخدام الأمريكي لحق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، والإصرار على دعم إبادة الشعب الفلسطيني.

وطالب مجلس النواب الليبي الحكومة الليبية، وكافة مؤسسات الدولة الليبية المعنية جميع المنظمات التي تعد ليبيا عضوا فيها، بدء من الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، على استمرار المطالبة بوقف الحرب و رفع الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم الجهود التي تتبناها القوى الدولية الحرة والمحبة للسلام، التي تعمل على تجريم الكيان الصهيوني.

كما أكد مجلس النواب الليبي التزامه بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في تحرير وطنه وبناء دولته والوقوف إلى جانبه، والدعوة كذلك إلى تنظيم الجهود الرسمية والشعبية لتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الفلسطيني، لمواجهة أعباء هذا الحصار الظالم وخصوصاً أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك. 

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