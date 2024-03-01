قيدوه بالحبال .. أجهزة الأمن تفك شفرة جريمة محاولة إنهاء حياة سعودي بأكتوبر

نجحت قوات الأمن بالجيزة في حل لغز جريمة محاولة قتل مواطن سعودي يقيم بالحي ١١ في أكتوبر .

وعثرت الأجهزة الأمنية علي المجني عليه مقيد بالحبال داخل مسكنه والدم يسيل منه وتم نقله لتلقي العلاج اللازم بأحد المستشفيات.

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات وباجراء التحريات اللازمة كشفت قيام عاملة تسويق منظفات وتباع ومصور وعاملة ملابس بالجريمة.

وكشفت التحريات الاي أجراها قسم ثان اكتوبر بأن المتهمة الأولي جاءته عارضة عليه بعض من المنتجات موهمتا اياه بكونها مندوبة مبيعات لإحدى الشركات، فمكنها من الدلوف إلي مسكنه، إلا أنه فوجئ حال ذلك بحضور المتهمان الثاني والثالث وما أن دلفوا إلي مسكنه حتي أشهرا في وجهه أسلحتهم البيضاء لإيقاف مقاومته مكبلين إياه ، مستعينين بالمتهمة الرابعة حال مراقبتها الطريق وتأمينه لهم وتكالبا عليه بالضرب مكبلين إياه لشل حركته كالأنعام ليضعوه بغرفة نومه ليتسنى لهم نهب أمواله وممتلكاته ولاذوا جميعاً بالفرار وتم القبض عليهم وباشرت النيابة العامة التحقيقات واتخذت اللازم تجاههم.

