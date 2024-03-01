معا ننمو| الاتحاد السعودي يطلق حملة استضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إطلاق حملته لاستضافة كأس العالم لأول مرة في عام 2034، تحت شعار "معًا. ننمو"، وكشف الاتحاد السعودي، أيضا، عن الهوية الرسمية، وشعار الحملة، والموقع الإلكتروني، وفيلم قصير يحتفل بكرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "إن سرد قصتنا الكروية للعالم له أهمية كبيرة، ونحن نؤمن بالنمو معًا، وهذا هو الوصف المثالي والبسيط لأسلوبنا في استضافة البطولة، في غضون 10 سنوات".

وأضاف: "إن التقدم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم، أصبح ممكنًا فقط بفضل التحول السريع الذي تتمتع به البلاد. لقد حققنا تقدمًا غير مسبوق في كرة القدم للرجال والسيدات، ويعد عرضنا بمثابة دعوة مفتوحة للعالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة".

وختم: "وكما أثبتنا عندما استقبلنا أكثر من 100 جنسية في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 في جدة، فإن المستقبل مشرق عندما ننمو معًا".

ومن جانبه، قال حماد البلوي، رئيس ملف كأس العالم 2034 بالاتحاد السعودي: "هذه الحملة مدعومة بآمال وأحلام 32 مليون شخص في المملكة العربية السعودية".

وأردف: "مسؤوليتنا هي تقديم أفضل عرض ممكن إلى FIFA، وجعل بلادنا فخورة، والوفاء بالثقة التي وضعتها علينا أكثر من 130 دولة، والاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم التي دعمت عرضنا".

وأكد البلوى: "في ظل رؤية 2030 والدعم غير المشروط من قيادة بلادنا، تساعد الرياضة في إطلاق شغف وإمكانات شعبنا، وكما يقول شعار حملتنا، فإن عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 يدور حول كوننا جزءًا من عائلة كرة قدم عالمية، حيث ينمو المشجعون واللاعبون والاتحادات معًا".

ويسعى شعار الحملة إلى تصوير الصعود السريع للمملكة العربية السعودية، والتأثير الإيجابي الذي ستحدثه استضافة البطولة على كرة القدم الدولية وكأس العالم FIFA نفسها.

وتقوم الحملة على 3 ركائز أساسية هي: تنمية الناس "معًا"، وتنمية كرة القدم "معًا"، وتنمية الاتصالات "معًا".

واستضافت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 حدث دولي في ما يقرب من 40 رياضة على مدى السنوات الست الماضية، ويهدف شعار الحملة إلى التقاط روح هذا الرابط للمساعدة في بناء مستقبل أفضل.

يسعى الشعار إلى تجسيد جوهر الأمة السعودية الشابة والمجتمع النابض بالحياة والتراث الغني.

ويتكون من صفوف متشابكة من الأشرطة متعددة الألوان، التي تعرض رموز كرة القدم والرموز الثقافية الشهيرة، ويعبر الرقم "34"، عن العام الذي تحلم فيه المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم.

وتمثل الألوان الخمسة المميزة للشعار التنوع الذي تتمتع به الدولة؛ عنبر الصحراء رمز الدفء والكرم؛ الواحة الخضراء لتعكس الوديان والجبال؛ التألق الأحمر مستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر؛ اللافندر الغني يحتفل بالزهور البرية المتفتحة؛ وشروق الشمس الأصفر يمثل فجرًا جديدًا ومثيرًا للأمة.

وتأمل المملكة العربية السعودية أن تصبح أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم التي يشارك فيها 48 فريقًا في دولة واحدة، حيث ترحب بفرق من ستة اتحادات قارية.