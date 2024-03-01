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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يدوم | تصريحات صادمة من جوارديولا قبل ديربي مانشستر

جوارديولا
جوارديولا

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنّ النجاح في عالم كرة القدم لا يدوم للأبد، مضيفًا أنه لا يستطيع ضمان تفوق مانشستر يونايتد على فريقه مستقبلاً.

وهناك فارق كبير بين الفريقين حاليًا قبل لقائهما مساء الأحد، بالجولة الـ27 من البريميرليج، لكن جوارديولا يعتقد أن النجاح بين فرق البريميرليج، له نقطة بداية ونهاية.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "في الثمانينيات كان ليفربول، وفي التسعينيات كان يونايتد، والآن فزنا بـ7 ألقاب في الدوري الإنجليزي بآخر 11، أو 12 عامًا".

وأضاف: "خلال 50 أو 60 عامًا، لم تكن هناك دولة واحدة يهيمن فيها فريق واحد دائمًا. سنحاول تمديد هذا قدر الإمكان لسنوات عديدة".

وتابع: "أود أن أقول.. في الأندية الكبيرة عليك أن تفوز، وليس فقط يونايتد. لم يكن سهلاً على يونايتد أن يحقق نجاحًا مذهلاً مع السير أليكس (فيرجسون) وهذا ليس بالأمر السهل. أستطيع أن أفهم ذلك.. في السابق في إنجلترا كانت الأندية الكبيرة تتمتع بمزيد من الصبر، لكن اليوم يواجه الجميع ضغوطًا كبيرة".

وردًا على سؤال حول كيفية تعامله مع ديربي مانشستر بعد سنوات من الخبرة، قال جوارديولا: "كن هادئًا واسترخِ، ولا تركز على أشياء كثيرة، لكن فقط على التكتيكات وما عليك القيام به للفوز. لا تتحدث عن العواطف لأنها ستكون هناك".

وأردف: "ذهب يونايتد إلى وولفرهامبتون وهزمهم، وامتلك الجودة اللازمة للتغلب على أستون فيلا قبل بضعة أسابيع. يتمتعون بجودة لا تصدق ويصنعون شيئًا مميزًا".

وواصل: "عندما يلعبون بشكل جيد، فهم جيدون حقًا وقادرون على الفوز بالمباريات. نحن في مارس، وخسروا مباراة واحدة فقط هذا العام، الأسبوع الماضي على أرضهم (أمام فولهام)".

وعلى صعيد متصل، أكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي، أن جناحه الإنجليزي جاك جريليش، لن يكون لائقا لديربي مانشستر، بعد تعرضه لإصابة في اللقاء الأخير أمام لوتون تاون، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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