إعلان نتائج مسابقة نوال عمر الصحفية 2024

أعلنت اللجنة المشرفة على مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصرى والعربى، التى تنظم تحت رعاية جريدة الأهرام ونقابة الصحفيين، عن نتائج مسابقة هذا العام ، التى جرت تحت عنوان " طوفان الاقصى" وسوف تشهد قاعه هيكل بمبنى الاهرام القديم الساعه 5.30 مساء الاحد الموافق 3 مارس حفل توزيع الجوائز.

فاز بالمركز الاول الزميل الدكتور اشرف محمد ابو السعود من الاهرام اليومى عن موضوعه المهم عن " كيف نجت شبة جزيرة سيناء من المحاولات الاسرائيلية لطمس هويتها وتهويدها وسرقة وتدمير آثارها ، تمهيدا للاستيلاء عليها .

وفازت بالجائزة الثانية ايمان حنا ، من اليوم السابع عن الملف المهم الذى تقدمت به عن الجرائم الاسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية والأطفال ، حتى ان قوات الاحتلال لم ترحم النساء الحوامل فى المستشفيات ، ودور الصحفيات الفلسطينيات فى فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وفازت بالجائزة الثالثة، الزميلة، الشيماء احمد فاروق من جريدة الشروق، عن الدراسة المهمة التى تقدمت بها " كيف ينقل الإعلام الغربى ما يحدث فى غزة ، والاكاذيب التى يروجها هذا الاعلام عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين .

استقبلت اللجنة المشرفة على المسابقة هذا العام عددا غير مسبوق من الاعمال وصل لـ 36 عملا صحفيا شملت كل فنون العمل الصحفى ، تقدم بها المتسابقون من معظم الصحف والمواقع الالكترونية ووكالات الانباء قومية وخاصة.