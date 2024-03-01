الرئيس الجزائري يستقبل نظيره التونسي بمطار هواري بومدين

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، نظيره التونسي قيس سعيد بمطار هواري بومدين الدولي.

وكان الرئيس التونسي وصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

ووفق بيان لرئاسة التونسية؛ فقد غادر قيس سعّيد، بعد ظهر اليوم الجمعة، أرض الوطن في اتجاه الجزائر للمشاركة كضيف شرف في القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز والمقرر لها أن تبدأ أعمالها غدا 2 مارس بالجزائر.

واجتمع رئيس الجمهورية قبيل مغادرته لتونس بـ أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، الذي أطلع رئيس الدولة على نتائج زيارته إلى باريس.

وكان في توديع رئيس الجمهورية أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.